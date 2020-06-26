В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2» 26.06.2020, 14:10

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Документ внесли конгрессмены от республиканцев.

В Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, уточняющий и расширяющий санкции в отношении строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил конгрессмен Адам Кинзингер, передает zn.ua.

Отмечается, что документ внесли конгрессмены от республиканцев Адам Кинзингер, Рубен Гальего, Майк Тернер, а также демократ Денни Хек.

"Пока США и Европа вместе боролись с пандемией COVID-19, Россия продолжала свои усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", - сказал Кинзингер.

Внесенный законопроект разъясняет положения принятого в 2019 году закона "Об энергетической безопасности Европы".

"Единственный способ подавить амбиции Путина - это объединенный фронт с нашими союзниками", - отметил конгрессмен Хек заявил добавив, что газопровод «Северный поток-2» угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Ранее власти Соединенных Штатов заявили, что продолжают искать способы блокировать строительство газопровода между Россией и Германией после того, как правительство Дании устранило одно из последних юридических препятствий на пути проекта "Северный поток – 2". Как заявил официальный представитель ведомства, Министерство энергетики убеждено, что проект "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности и национальной безопасности союзников США в Европе и усиливает контроль России над системой энергоснабжения в регионе.

Напомним, морской газопровод "Северный поток 2", мощностью 55 млрд куб. м в год, должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток-2" является российский газовый монополист "Газпром".