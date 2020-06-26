NASA показало видео вращения Солнца за 10 лет 1 26.06.2020, 14:12

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Видеофакт.

NASA представило тайлапс-видео вращения Солнца, которое охватывает 10-летний период активности звезды. Видео было сделано из снимков, которые собрала Обсерватория солнечной динамики за 10 лет своего существования, сообщает zn.ua.

Отмечается, что за это время аппарату удалось сделать 425 миллионов снимков Солнца. Обсерватория солнечной динамики делает снимок звезды каждые 0,75 секунды. А инструмент Atmospheric Imaging Assembly (AIA) делает снимки каждые 12 секунд на 10 различных длинах волн.

На представленном видео можно увидеть солнечную корону, а также увеличение и снижение активности звезды в ходе 11-летнего цикла. Кроме того, в ролике есть и темные кадры, они вызваны тем, что Земля или Луна скрывали Солнце от обсерватории.

Периоды, когда Солнце оказывается не в центре кадра – это периоды калибровки научных приборов, а период отсутствия данных в 2016 вызван сбоем в работе инструмента AIA.