Жители Столбцов креативно продолжили Флешмоб солидарности 26.06.2020, 14:15

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Иллюстрационное фото

К Флешмобу присоединились даже дети местных чиновников.

"У нас пятиэтажка, и с самого начала мы с некоторыми соседями договорились о том, что шуму-гулу быть, - написал житель города в "Одноклассниках", передает телеграм-канал “Баста!”.

Вышли в первый день на кухни и гремели по посуде, восемь квартир со всего дома.

Но нам этого показалось мало, поэтому вчера мы сделали вот что: в 19:02, когда мы прекратили греметь, мы все вместе почти одновременно включили песню "Перемен", и это было просто офигенно!

Прикол в том, что в нашем доме живет семья работника администрации, они не гремят с нами. Соседка, вчера гулявшая на улице с ребенком рассказала нам, что дочка того самого работника стояла в окне и тихо хлопала и подпевала песне! Мне кажется, что еще немного, и она тоже возьмет в руки сковороду!

Если дети чиновников с нами, то у их родителей не останется выбора!"

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