Правозащитники объявили Сергея Петрухина и Владимира Неронского политзаключенными 1 26.06.2020, 15:03

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Сергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Они требуют от властей немедленного освобождения всех задержанных блогеров.

Правозащитники объявили блогеров Сергея Петрухина (Брест) и Владимира Неронского (Слуцк) политическими заключенными, пишет tut.by. Они требуют от властей немедленного освобождения всех блогеров, задержанных по уголовным делам, прекращения репрессий и запугивания граждан в период избирательной кампании.

Неронский и Петрухин проходят по «делу Тихановского». Их подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих порядок, либо активном участии в них» (ст. 342 УК). Речь идет о событиях 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под стражей из-за обвинения по аналогичной статье УК.

Владимир Неронский

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитники убеждены, что упомянутый пикет был мирным собранием граждан, которое полностью соответствовало нормам избирательного законодательства. Все произошедшее в тот день они считают политически мотивированным. Тихановский ранее уже был признан политзаключенным.

Правозащитники также располагают информацией, что против Неронского возбудили еще одно уголовное дело — по статье 369 УК, усмотрев оскорбление председателя Слуцкого райисполкома (Минская область) в одном из видеороликов блогера в YouTube.

25 июня стало известно о возбуждении дел по статье 342 УК в отношении администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика и минского видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgON). Информации о том, в чем конкретно их подозревают, пока нет.

Заместитель председателя закрытого властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович расценивает уголовное преследование блогеров как препятствие гражданам в реализации прав, которые гарантируют Конституция Беларуси и международные документы, в том числе права на организацию мирных собраний.

По его словам, характер новых уголовных дел и последние высказывания министра внутренних дел Юрия Караева позволяют правозащитникам считать, что преследование блогеров носит политический характер.