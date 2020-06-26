Балаган отчалил в вечность 5 Алексей Мельников

26.06.2020, 15:09

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Алексей Мельников

Отгремели парадные гусеницы, отжухали салюты.

Получили зрелища, россияне? Теперь надо отрабатывать – зажужжала обнульная машинка, закрутился карусельный балаган.

Полезло изо всех щелей лохотроны «голосования» за несменяемость – электронный, на участках, во дворах.

И сразу же общественность взяла правящих жуликов за руку – «на кармане». Известный журналист Павел Лобков смог проголосовать дважды – на своем участке и дистанционно. Ну и, натурально, канал «Дождь», где Павел работает «дал в торец» обнульной пропаганде зажигательным сюжетом.

Вот так великая наша воровская держава в перерыве между парад-салютом и бессмертным шествием с фотками на палках, отчалила с оркестром в вечную будущую славу, отдала концы.

Алексей Мельников, Telegram