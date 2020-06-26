«Простой народ быстрее в беде поможет, чем государство» 8 26.06.2020, 15:22

4,743

Минчанка рассказала, как детские дома и сады пытаются решить проблемы, вызванные нехваткой питьевой воды.

Об этом жительница Минска, который столкнулся с проблемами с питьевой водой, написала Telegram-каналу "Баста!".

"Хочу выразить свое впечатление по поводу проблемы с водой, - пишет она. - Очень грустно, что помощь в оказании питьевой воды государство для людей делает для "галочки".

Вчера муж покупал в магазине питьевую воду, рядом эту же воду брала женщина упаковками для детского дома. Неужели детские дома государство в такой ситуации не может обеспечить питьевой водой? Работники детских домов должны заниматься воспитанием деток, а не по городу ездить в поисках воды!

Это касается и детских садов. Воду питьевую должны привозить к саду, а не сотрудников отправлять в общую очередь за водой. Да и в чатах родительских пишут "принесите воду для детей и одноразовую посуду", это помимо того, что и так деткам носят бутилированную воду!

Ещё печальный пример. Вчера вечером решили с ребёнком прогуляться в поисках воды на Бурдейного, 25, где, по данным водоканала, должна была быть машина. Днем не выходили, так как с маленьким ребёнком на жаре стоять в очереди нереально, да и короновирус никто не отменял. Машины не увидели, только поникшие люди стояли в ожидании воды с пустой тарой.

Нас муж обеспечил на день водой, а есть же люди, которые только в позднее вечернее время с работы возвращаются. Как им быть? Очень порадовало неравнодушие к беде с водой людей с других районов, просто подъехала машина и из багажника достали водичку в имевшихся бутылках. Простой народ быстрее в беде поможет!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.