Сегодня в Польше последний день предвыборной кампании 26.06.2020, 15:24

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Фото: charter97.org

Кандидаты в президенты Польши по всей стране встречаются с избирателями.

Сегодня в Польше последний день предвыборной кампании перед президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, 28 июня. Это последний день, когда кандидаты по всей стране представляют избирателям свои программы и стараются убедить голосовать за них, передает «Радио Польша».

Президент Польши Анджей Дуда, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» завершит кампанию в 23:00 в городе Старый-Сонч в Малопольском вовеводстве; кандидат от оппозиционной Гражданской коалиции Рафал Тшасковский в 21:00 в Мендзыборуве в Мазовецком воеводстве; Владислав Косняк-Камыш из Польской крестьянской партии в 20:00 в местности Коньске в Свентокшиском воеводстве. Кандидаты в президенты беспартийный – Шимон Холовня, от «Конфедерации» - Кшиштоф Босак и от Объединенных левых сил - Роберт Бедронь последние предвыборные мероприятия проведут в Варшаве.

Пятница также является последним днем для получения открепительное удостоверение. Оно дает право голоса в любой комиссии в стране и за рубежом. В полночь начнется предвыборная тишина.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский призвал поляков соблюдать санитарные правила на избирательных участках: «Дистанция, защитные маски, дезинфекция рук и, конечно же, допустимое количество людей на площади того или иного участка, не толпиться при входе и выходе. Нужно вести себя так, как в магазине или в другом закрытом общественном помещении, где обязывают те же нормы».

Министр здравоохранения заверил, что избирательные участки, а также ручки и места для голосования будут систематически дезинфицировать.

Избирательные участки 28 июня будут открыты с 7 до 21 часа.