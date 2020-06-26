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Жительница Пуховичского района: В нашем маленьком поселке все против Саши Таракана

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  • 26.06.2020, 15:36
  • 2,907
Жительница Пуховичского района: В нашем маленьком поселке все против Саши Таракана

Греметь должна вся страна.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" рассказала жительница поселка в Пуховичском районе.

"Идея с флешмобом очень понравилась, потому что в нашем маленьком поселке все против Саши-таракана, а проявить это никак невозможно, кроме разговоров у магазина, - пишет она. - Вчера включила музыку с компьютера на весь наш частный сектор. Не знаю, поддержал ли кто вчера, потому что услышать других было невозможно, но сегодня уже все обсуждали это событие у магазина.

Рассказала соседям о Флешмобе, объяснила, где прочитать в интернете. Нужно распространять эту идею, чтобы на самом деле, гремела вся страна".

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