В Гомеле от пневмонии умер директор школы

В Гомеле от пневмонии умер директор школы7
- 26.06.2020, 15:37
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Ему было 49 лет.
В Гомеле умер директор школы № 39 Сергей Камыш. Мужчина в последнее время был в больнице, где его лечили от пневмонии, сообщает городской журнал «Белка».
Сергей Камыш умер 25 июня. Ему было 49 лет.
Всю свою жизнь Сергей Камыш посвятил педагогической деятельности. В августе 2005 года возглавил гомельскую школу № 39. Коллеги отзываются о нем как об исключительно трудолюбивом и очень скромном человеке.
Прощание с Сергеем Камышом пройдет завтра, 27 июня, с 11 до 12 часов, в церкви святого праведного Иоанна Кормянского.