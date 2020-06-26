Мэрия Мадрида будет платить жителям за покупку электротранспорта 26.06.2020, 15:47

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Ожидается, что эта мера снизит концентрацию автомобильных выхлопов в столице Испании.

Мэрия Мадрида будет возвращать горожанам до 50% стоимости электрического легкого транспортного средства. Речь идет об электросамокатах, велосипедах, мопедах и мотоциклах с электромотором, пишет «Европульс».

Ожидается, что эта мера снизит концентрацию автомобильных выхлопов в Мадриде. Покупка электромобиля не компенсируется, так как другая задача новой меры – сократить пробки на улицах испанской столицы. Кроме того, это должно облегчить нагрузку на общественный транспорт, где риск распространения коронавирусной инфекции выше, чем на открытом воздухе.

В зависимости от стоимости и вида электротранспорта жители могут рассчитывать на компенсацию до 150 евро (для самокатов), 500 евро (для велосипедов), 600 евро (для мопедов) и 750 евро (для мотоциклов).

Новая мера вступит в силу в августе этого года. В этом году городские власти планируют выплатить около 2,5 миллиона евро в качестве компенсаций и еще 3 миллиона в 2021 году.

В этом году власти многих европейских городов меняют транспортную инфраструктуру; их задача – уменьшить количество пассажиров общественного транспорта и не создать при этом дополнительных пробок на дорогах. Большинство городов делают ставку на велодорожки, среди них Брюссель, Милан, Париж и еще больше 100 французских городов. А в Германии для начала ввели новые правила дорожного движения, которые обезопасят велосипедистов.