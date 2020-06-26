Как задерживали соратника Статкевича Сергея Спарыша 23 26.06.2020, 15:56

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Сергей Спарыш

Архивное фото «Радыё Свабода»

ОМОН на глазах родителей избил активиста оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада».

25 июня у себя дома был задержан активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спарыш, сообщает сайт naviny.by.

«Мы с мужем заехали в гости к сыну, где-то через полчаса прозвучал звонок, Сергей пошел к двери, и мы услышали звуки борьбы и грохот. Мы выбежал в прихожую и увидели трех огромных парней в цивильной одежде, они напали на моего сына», — рассказала мать активиста Жанна Чистая.

По ее словам, им показали какое-то удостоверение, затем надели на Спарыша наручники и за руки и за ноги понесли в машину.

«Порвали Сергею всю одежду. Один пытался отобрать у меня телефон, но сбежались мальчики-подростки, огромному парню, видимо, стало стыдно гоняться за мной, и они уехали», — рассказала мать задержанного.

Как уточнила жена активиста Виктория Спарыш, силовики для проникновения в квартиру спрятались за сотрудником ЖЭСа, были без опознавательных знаков и не представились, что было написано в удостоверении, неизвестно.

«Сергея волокли в одних трусах и майке, запихали и увезли», — рассказала Виктория Спарыш.

По ее словам, она обзвонила Следственный комитет, суды и ИВС. «В службе 102 сообщили, что его повезли отбывать сутки в ЦИП на Окрестина. У него были неотбытые сутки за возложение цветов на Военном кладбище», — добавила Спарыш.

Родители Сергея в глубоком шоке, рассказала БелаПАН жена главы оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Николая Статкевича Марина Адамович.

«За что задержали Сергея Спарыша, мы можем только догадываться», — отметила она, также напомнив о неотбытом ранее административном аресте в 15 суток.

Второй возможной причиной задержания Адамович назвала то, что Спарыш модерировал несколько телеграм-каналов «Народной Грамады».

По ее словам, последнее время активист был на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус.