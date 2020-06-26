Дурной цирк 4 Альфред Кох

26.06.2020, 16:15

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Альфред Кох

Даже последняя российская учительница будет знать, что у Путина 3% поддержки.

Все равно, хоть убейте, я не понимаю, зачем Путину это голосование за поправки/обнуление...

Ну это же какой-то дурной цирк! Если ему во что бы то ни стало нужно получить право снова выбраться в президенты, так он это уже сделал. И все юристы, чиновники, оппозиционеры (и даже сама Панфилова) это уже признали как факт.

Если он хочет реально узнать народное мнение на этот счет, то, во-первых, есть опросы общественного мнения, а во-вторых, есть механизмы реального голосования с правом агитации, с наблюдателями, с прозрачной и строгой процедурой подсчета голосов и т.д.

Но смысл той клоунады, которую он затеял в этот раз, мне, видимо, никогда не постигнуть.

Если он хочет показать всем чиновникам, что вот, мол, вам, смотрите: меня народ хочет снова, то, во-первых, чиновнику глубоко наплевать, хочет его народ или нет. Чиновнику просто нет до этого дела.

А во-вторых, такая за уши притянутая процедура, где натяжка сидит на натяжке и натяжкой погоняет, показывает его как не вполне адекватного человека, который не видит этих натяжек и хочет скормить чиновникам (в сущности – неглупым и видавшим виды ребятам) этот балаган как реальное волеизъявление народа.

Более того: вся эта хрень будет реализовываться самими этими чиновниками. Это они будут рисовать мертвые души, устраивать карусели, подделывать протоколы, тасовать составы участковых избирательных комиссий и т.д.

И что? После всего этого как они должны будут воспринять сцену, в которой эта дуся будет пытаться втюхать им такую липу как убедительную поддержку электората? Не с гомерическим ли хохотом? О! Это будет невидимый миру хохот! Но от этого он не будет менее зловещим...

Он говорит, что его беспокоит сохранение управляемости как минимум до 2024 года. Чтобы типа чиновники не думали про преемника, а работали и решали поставленные перед ними задачи.

Ок. Но как работать, когда уже через пару недель вся неадекватность вождя вылезет наружу? Когда даже последняя училка в Кислобздеевке поймет, что это она его давеча выбрала, вновь подделав протокол голосования. Более того: она будет знать настоящие итоги, где за него проголосовало аж 3% из 10% принявших участие в голосовании...

А ведь без этой процедуры она могла бы еще находиться в иллюзиях... А вместе с ней в иллюзиях были бы и силовики. Они бы думали, что это они черпают свою власть от всенародно-любимого президента. Что они всем обязаны ему и т.д.

А теперь они поймут: этот старый хрыч полностью и бесповоротно спятил. Живет в каком-то придуманном им самим мире глобальных многоходовочек и геополитических игрищ, а в реальности вся его власть опирается только лишь на их полицейские штыки и дубинки. А не будь этих штыков, его бы давно уже смели, как пушинку, и снесли ему башку...

Зачем залезать в такую опасную и раздражающую народ процедуру, когда его рейтинг стремительно летит к чертям собачьим? Зачем устраивать весь этот цирк, когда люди и так уже сильно обозлены карантином и всеми прелестями прилагающихся к нему безработицы, разорения бизнесов и тотального обнищания?

Сейчас еще есть какой-то социальный контракт, что вот, мол, ты избран, ок, большинство за тебя проголосовало в 2018-м, так уж правь себе по старинке и не выеживайся до 2024 года...

Но сейчас даже эту иллюзию он собственными руками разрушит. Все увидят, что это полная шняга, что нет никакой поддержки, что он никому не нужен. И никакой он не "спаситель отечества", и что "оказался наш отец не отцом, а сукою"...

И чем бравурнее будут репортажи и чем "красивее" результаты этого голосования, тем яснее всем и каждому будет полная утрата Путиным легитимности...

И вот я не понимаю: зачем это ему? Ведь известно, что он человек осторожный, опасливый. Что не любит резких движений и т.д. Зачем такая опасная игра? Или он не видит уже этих опасностей? Или я что-то не понимаю, а?

Альфред Кох, "Фейсбук"