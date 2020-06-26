Почему водовозы и аппараты ИВЛ важнее «Майбаха» 26.06.2020, 16:25

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ФОТО: ONT.BY

Система показала свое бессилие.

Об этом минчанин рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Лукашенко умудрился одновременно и расслабиться, и перенапрячься, не каждый больной с раздвоением личности на такое способен.

Расслабился он потому, что создал вокруг себя и для себя крайне парниковые условия существования, которые позволили его недалекому умишке поверить в то, что в стране, которую он захватил все хорошо, что стабильность целиком и полностью обволокла каждый миллиметр Беларуси.

Но вот народ и внешние факторы ну никак не видят этого, не хотят верить в ту сказку, которую так рьяно распространяют тараканьи пропагандисты.

А тут еще коронавирус как с неба упал, и стабильность круто пошатнулась, не готова оказалась построенная дворцовая модель к этому.

Народ напрягся и потребовал свое право жить так, как вздумается, и это напрягло диктатора, при том, что он все равно оказался слишком расслабленным, потому что к следующему удару судьбы он снова не был готов.

А удар этот прилетел по вине самого диктатора и его расслабленности — в Минске отравили воду.

Тут надо сделать небольшое отступление ради справедливости. Минск не пуп Беларуси, поэтому мы обязаны упомянуть тот факт, что реально чуть ли не половина страны за МКАДом пьет воду низкого качества. У кого-то такая вода течет из кранов, у кого-то она колодезная и грязная, в дальних деревнях не каждый может позволить себе скважину, поэтому пьют и терпят, к сожалению.

Но при этом Минск показателен, потому что, во-первых, диктатор рядом, во-вторых это около 20% населения страны и все основное находится именно тут.

И так случилось, что в Минске резко так испортилась вода, да еще и в жару.

И оказалось, что ОМОН не может помочь с водой простым людям, равно как и не умеет лечить коронавирус.

Оказалось, что водовозы и аппараты ИВЛ важнее майбаха и автозаков.

Народ напрягся еще больше, а Саша в это время клоунничал и подвергался унижениям на параде в Москве.

Вот эта череда напряжений сейчас выведет таракана из расслабленного состояния окончательно, потому что после сфер медицины и ЖКХ, показавших свое бессилие, начнет как домино сыпаться все остальное.

Да уже сыплется, на примере той же воды даже МЧС показало свое бессилие. Что будет дальше можно только гадать, но одно ясно точно - это самое "дальше" будет без Лукашенко, он обгадился несколько раз подряд так, что уже не сможет отмыться.