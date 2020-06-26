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Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку по делу «Седьмой студии»

  • 26.06.2020, 16:43
  • 2,458
Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку по делу «Седьмой студии»
Кирилл Серебренников

Возле здания суда во время оглашения приговора собрались сотни людей.

Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу «Седьмой студии».

Как сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда, режиссер Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к условному сроку.

Ранее прокурор требовал для Серебренникова шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Возле здания суда во время оглашения приговора собрались сотни людей, как сторонники, так и противники обвиняемых.


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