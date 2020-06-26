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Вильнюс поддержал марафон солидарности с белорусскими политзаключенными

  • 26.06.2020, 16:57
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Вильнюс поддержал марафон солидарности с белорусскими политзаключенными

В столице Литвы прошла акция в поддержку перемен в Беларуси.

Сегодня возле посольства Беларуси в Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных. Об этом сайту Сharter97.org рассказал сын бывшего политзаключенного экс-министра внешних экономических связей Беларуси Павел Маринич. Десятки белорусов и литовцев приняли участие в пикете солидарности. Также на акции были литовские правозащитники и политики, в часности — депутаты Сейма Литвы Жигимантас Павильонис и Лауринас Кащюнас, глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис.

Напомним, акции солидарности с Беларусью проходят по всему миру. Особенно масштабные акции состоялись в Тель-Авиве, Варшаве и Лондоне.


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