Польские локальные газеты солидарны с Беларусью 26.06.2020, 17:13

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На нарушение свободы слова в Беларуси начинают реагировать СМИ других стран.

Общество локальных газет Польши ответило на призыв о поддержке преследуемых независимых СМИ в Беларуси, передает «Белсат».

С начала мая в Беларуси были задержаны 650 человек, включая многих представителей независимых СМИ. Арестовывают журналистов и блогеров, чтобы они не могли освещать протесты перед президентскими выборами. Милиция конфискует у них оборудование, пытаясь лишить граждан доступа к независимой информации. Вчера свой интернет-домен потеряла белорусская газета «Наша Нива», которая издавалась с 1906 года.

На нарушение свободы слова в Беларуси начинают реагировать СМИ других стран. Свое заявление по этому вопросу сделал вчера Совет издателей общества локальных газет.

— Десятки людей под арестом и в тюрьмах. За решеткой журналисты. На улицах даже малых городов милиция брутально атакует протестующих белорусов. Несмотря на то, что наше внимание удерживает пандемия, выборы, каникулы – мы не можем быть равнодушны к тому, что происходит за нашей восточной границей. Белорусам сегодня как никогда нужна наша поддержка и солидарности. Они борются за честь и достоинство и за свободу, о которой мечтают много лет, – говорится в заявлении Совета издателей общества локальных газет, опубликованном также на польском, русском и английском языках.

Белорусы, которым надоело 26 лет правления Лукашенко, просят друзей зарубежья о поддержке. Демонстрации в защиту прав человека в Беларуси пройдут в различных европейских столицах.