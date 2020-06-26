Украинцы оценили первый год президентства Зеленского 2 26.06.2020, 17:42

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Владимир Зеленский

Опубликованы данные соцопроса.

Большинство опрошенных украинцев (36,7%) оценили первый год деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины "хорошо" и "очень хорошо", а 27,6% – "очень плохо" и "достаточно плохо". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 26 июня, передает gordonua.com.

Респондентам предложили дать оценку работе президента по 5-балльной шкале, где оценка 1 означает "очень плохо", а оценка 5 – "очень хорошо", они могли выбрать только один вариант ответа.

13,3% опрошенных поставили оценку 1 ("очень плохо"), 14,3% – 2 ("достаточно плохо"), 33,7% – 3 ("не плохо и не хорошо"), 28,2% – 4 ("хорошо"), 8,5% – 5 ("очень хорошо"). 2% респондентов затруднились с ответом.

Таким образом, отметили социологи, средняя оценка году президентства Зеленского – 3.

Большинство украинцев (50%) считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов. 33,1% опрошенных убеждены, что президент защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения. 16,8% не смогли ответить на вопрос.

Центр Разумков проводил исследование с 24-го по 29 апреля методом телефонного интервью. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Среди главных достижений президента за год команда Зеленского назвала 14-часовую пресс-конференцию, открытие рынка земли и частые видеообращения главы государства к гражданам.