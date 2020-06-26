Пора уже немного заглянуть за линию горизонта 18 26.06.2020, 17:47

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Фото: ТАСС

Вопросов много.

Читатель Telegram-канала "Баста!" предложил начать обсуждение будущего Беларуси без Лукашенко:

- Пора уже немного заглянуть за линию горизонта, - пишет он. - Давайте начнем публично обсуждать вопросы, которые придется решать после 10-го августа.

Под что мы приспособим территорию Островецкий АЭС. Это может быть торгово-развлекательный комплекс, крутейший симулятор, научный центр.

Что мы будем делать делать с 18-ю прекрасными резиденциями. Моё предложение - создать на их базе лучшие в Европе больницы, санатории и оздоровительный центры с использованием передовых медицинских технологий. Пригласить передовых врачей к нам и создать все условия для развития. Медицинский туризм принесет нам деньги, да и сами подлечимся.

Что будем делать с нерентабельными заводами? Как их модернизировать, как внедрять новые технологии и станки, возможно ли это в принципе?

Как привлекать инвестиции? Как использовать опыт соседей, которые раньше нас вырвались на свободу? Что лучше подойдет нашей стране?

Что будем делать с гражданином Лукашенко? Гааге его отдавать его нельзя. Там слишком гуманный суд. Пусть побудет у нас. Он должен пройти по всем местам, где были Статкевич, Некляев, Санников, Тихановский, Бабарико и многие тысячи белорусов, боровшихся за нашу свободу.

Вопросов много. Давайте думать, чтобы сразу после победы начинать работать.

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