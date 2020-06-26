Павел Маринич: У «Саши три процента» нет шансов 2 26.06.2020, 17:55

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Павел Маринич

В Вильнюсе каждую пятницу будут требовать освобождения белорусских политзаключенных.

Об этом сайту Сharter97.org заявил сын бывшего политзаключенного экс-министра внешних экономических связей Беларуси Павел Маринич, комментируя акцию солидарности в Вильнюсе:

- Мы провели акцию в поддержку политзаключенных, репрессированных белорусов, которые сегодня находятся в тюрьмах режима, мы солидарны с теми, кто выходит на улицы белорусских городов. Мы хотели сказать, что они не одни. Сегодня на акции присутствовали литовские политики и правозащитники, которые выступили и сказали, что Европа следит за ситуацией в Беларуси и она солидарна.

Мы считаем, что очень важно высказать в условиях репрессий безумного диктатора международную солидарность, которая огромной волной разойдется по всему миру. Белорусы выходят на пикеты и хотят сказать, что у Саши 3% нет шансов. Новый год мы встретим без усатого таракана

Мы приняли решение, что будем каждую пятницу выходить и требовать освобождения политических заключенных. Акции будут проходить уже не возле посольства Беларуси, потому что обращаться к банде Лукашенко не имеет смысла. Теперь мы будем выходить и просить поддержки у европейских политических структур, у правительства Литвы, чтобы они сегодня принимали эффективные экономические и финансовые санкции и не сотрудничали с преступным режимом Лукашенко. Мы будем требовать реакции именно от политиков, от которых зависят взаимоотношения Беларуси и Литвы.