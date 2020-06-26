Видеофакт: Как в Минске «Новая Боровая» шумела во время Флешмоба солидарности
- 26.06.2020, 18:11
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Музыка и аплодисменты звучали почти из каждого окна жилого комплекса.
Посмотрите, как вчера "отжигала" Новая Боровая во время Флешмоба солидарности! Музыка и аплодисменты звучали почти из каждого окна.
Видео опубликовано в твиттер-аккаунте "Радыё Свабода", пишет телеграм-канал "Баста".
Повторим сегодня? Начало – в 19.00, через час. Готовьте ваши кастрюли, колонки и руки. Позвоните соседям, предложите им поддержать флешмоб.
Гремим посудой, включаем музыку, аплодируем в поддержку политзаключенных и медиков.
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