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Видеофакт: Как в Минске «Новая Боровая» шумела во время Флешмоба солидарности

  • 26.06.2020, 18:11
  • 1,994
Видеофакт: Как в Минске «Новая Боровая» шумела во время Флешмоба солидарности

Музыка и аплодисменты звучали почти из каждого окна жилого комплекса.

Посмотрите, как вчера "отжигала" Новая Боровая во время Флешмоба солидарности! Музыка и аплодисменты звучали почти из каждого окна.

Видео опубликовано в твиттер-аккаунте "Радыё Свабода", пишет телеграм-канал "Баста".

Повторим сегодня? Начало – в 19.00, через час. Готовьте ваши кастрюли, колонки и руки. Позвоните соседям, предложите им поддержать флешмоб.

Гремим посудой, включаем музыку, аплодируем в поддержку политзаключенных и медиков.

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