закрыть
26 июня 2020, пятница, 18:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Елисеев: Самые болезненные санкции против Путина – предоставление Украине плана действий по членству в НАТО

2
  • 26.06.2020, 18:27
Елисеев: Самые болезненные санкции против Путина – предоставление Украине плана действий по членству в НАТО
Константин Елисеев
фото: president.gov.ua

Это будет огромным ударом по политике Кремля.

Такое мнение высказал постпред Украины при ЕС в 2010–2015 годах, замглавы Администрации Президента Украины в 2015–2019 годах Константин Елисеев, пишет gordonua.com.

"Самые болезненные санкции против Путина и самые дешевые для западных союзников – это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС. Это огромный стимул для внедрения реформ и развития Украины. В то же время это будет огромным ударом по агрессивной и реваншистской политике Путина, нацеленной на то, чтобы вернуть Украину в Советский Союз", – подчеркнул дипломат во время онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума безопасности" 26 июня.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы – гении солидарности
Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA