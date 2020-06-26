«Математика сегодня у нас простая: нас - 97%» 1 26.06.2020, 18:30

Разговор в автобусе.

Читатель из Гомеля рассказал в группе гражданской кампании «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» о том, чем закончилась внезапная встреча с бывшей учительницей:

- Еду сегодня на работу и в автобусе встречаю свою бывшую классную руководительницу Любовь Михайловну. Встреча приятная, дорога длинная – вот и повод поговорить. После традиционных разговоров о том, как сложилась жизнь, само собой приступили к обсуждению политической ситуации в стране. Любовь Михайловна, опережая мой вопрос, который мне неловко было задать, сама сказала: «Да, я включена в участковую «избирательную комиссию», но не буду фальсифицировать выборы, никогда и ни за что. Я даже рада, что попала в комиссию, потому что это – возможность сказать людям правду. Правду, которую ждет вся Беларусь.

Кстати, Любовь Михайловна преподаватель математики. И математика сегодня у нас простая: нас – 97 процентов.