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«Математика сегодня у нас простая: нас - 97%»

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  • 26.06.2020, 18:30
«Математика сегодня у нас простая: нас - 97%»

Разговор в автобусе.

Читатель из Гомеля рассказал в группе гражданской кампании «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» о том, чем закончилась внезапная встреча с бывшей учительницей:

- Еду сегодня на работу и в автобусе встречаю свою бывшую классную руководительницу Любовь Михайловну. Встреча приятная, дорога длинная – вот и повод поговорить. После традиционных разговоров о том, как сложилась жизнь, само собой приступили к обсуждению политической ситуации в стране. Любовь Михайловна, опережая мой вопрос, который мне неловко было задать, сама сказала: «Да, я включена в участковую «избирательную комиссию», но не буду фальсифицировать выборы, никогда и ни за что. Я даже рада, что попала в комиссию, потому что это – возможность сказать людям правду. Правду, которую ждет вся Беларусь.

Кстати, Любовь Михайловна преподаватель математики. И математика сегодня у нас простая: нас – 97 процентов.


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