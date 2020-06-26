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Из нового тендера стало известно, что сломалось на «Минскводоканале»

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  • 26.06.2020, 18:38
  • 22,799
Из нового тендера стало известно, что сломалось на «Минскводоканале»
Так выглядит очистная установка "Сиваш", которую нужно ремонтировать
фото: studfile.net

На сайте Мингорисполкома появилось интересное объявление.

"Минскводоканал" объявил тендер на ремонт установки обеззараживания воды ЭРГ-2000 "Сиваш". Соответствующее объявление появилось на сайте Мингорисполкома 25 июня, передает euroradio.by.

"Срок для подготовки и подачи предложений: предпочтительно до 08:00 29.06.2020 года", — указано в тендере

Возможно, поломка именно этой установки стала причиной плохой воды, от которой пострадала за последние три дня половина Минска.

И хотя объявление о необходимости ремонта появилось еще вчера, вечером 25 июня руководитель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявлял через пресс-службу: "Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода".


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