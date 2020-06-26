«Абсолютно все наши сотрудники открыто недовольны» 16 26.06.2020, 18:51

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В регионах люди настроены решительно.

Читатель из Докшиц рассказал телеграм-каналу «Баста» о задержках зарплаты и настроениях людей.

"Служу в департаменте охраны Докшицкого района, - пишет он. - Сейчас нам всем задержали зарплату, дали лишь часть и то только тем, у кого маленькие дети.

Квартальную премию дали пакетом, естественно. В нём банка кукурузы, банка горошка, бутылка масла подсолнечного, майонез, колбаса и бутылка водки.

Абсолютно все наши сотрудники недовольны, уже проскакивает открытое негодование. Многие напрямую говорят, что в гробу видели всех чиновников – от председателя райисполкома до самого трехпроцентного и в случае Площади перейдут на сторону народа без раздумий. Все понимают, что если Саша останется, то кормить семьи просто нечем будет.

При всём этом наш начальник на фоне задержки зарплаты и недовольства купил себе новый крутой мотоцикл и стал косить под байкера".

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