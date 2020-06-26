Кто компенсирует минчанам траты на новые системы очистки воды? 9 26.06.2020, 19:22

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фото: onliner.by

Замена фильтров стоит очень дорого.

За вчерашний и сегодняшний день много воды утекло, пишет «Онлайнер». Сначала МЧС, а затем и тысячи минчан начали сливать зловонную жидкость, захватившую их трубы. Городские власти сразу предупредили: платить за излишне намотанные кубометры не придется (еще бы), всем пострадавшим сделают перерасчет. Это, конечно, хорошо.

Но как быть с теми, у кого в квартирах стояли персональные системы фильтрации воды, наверняка испортившиеся из-за такой атаки и последовавшего «пролива»? Думается, в западной части города, питающейся из поверхностных источников, таких людей немало. Вопрос с компенсацией затрат заинтересовал одного из читателей.

— У половины Минска со среды начались проблемы с водой, — пишет минчанин. — Так как вода по трубам шла грязная и вообще непонятно, что в ней содержалось, то большинство тех, у кого дома стоят системы очистки воды, будут вынуждены менять картриджи. Я позвонил официальным представителям компании по производству фильтров, и они сказали, что если дома установлена система с обратным осмосом, то нужно менять фильтры до мембраны, а если трехступенчатая, то менять придется все фильтрующие элементы, так как в них прессованный уголь, а он не предназначен для очистки от химии, аммиака и нефтепродуктов. Соответственно, он также будет в этой дряни и, скорее всего, уже нааккумулировал этих веществ в себя.

Я вот, к примеру, на прошлой неделе заказывал новый комплект фильтров, ему нет еще и двух недель, а рассчитан он на год. Стоимость замены комплекта — 64 рубля, что не бог весть какие деньги, но все же и не 2 рубля. А у людей установлены системы и подороже. Что скажет «Минскводоканал» на это? Планируют ли они вообще каким-нибудь образом решать подобный вопрос?

Я понимаю, что они считают, что вода в кранах жителей Малиновки, Каменной Горки и других районов, питающихся из наземных источников, соответствует санитарным нормам и ее можно пить без фильтров. Но для меня она воняет хлоркой и имеет неприятный привкус. И именно поэтому я, да и почти все жители этих районов, устанавливаем фильтрующие системы под мойки для питьевой воды. И сейчас все системы, а точнее фильтрующие элементы, «благодаря» водоканалу нужно выбросить, не глядя на сроки замен, и купить новые. Как с этим быть?

В незапланированных тратах мало приятного, тем более что и натерпеться людям пришлось. Естественно, вопрос компенсации журналисты решили задать руководству «Минскводоканала», но по сложившейся со среды традиции дозвониться в организацию невозможно. Поэтому вчера вечером журналисты отправили официальный запрос по факсу и на электронную почту водоканала с просьбой оперативно прокомментировать ситуацию. Ответа за целый рабочий день журналисты так и не дождались.