Белорусы вывешивают национальные флаги в окнах

Белорусы вывешивают национальные флаги в окнах1
- 26.06.2020, 19:31
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Таким образом они принимают участие во Флешмобе солидарности.
В Беларуси прошел четвертый день Флешмоба солидарности.
Белорусы в разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
Как сообщает телеграм-канал «Баста», в поддержку Флешмоба жители Минска вывесили бело-красно-белые флаги на окнах своих квартир.
На фото - минское Уручье, Барановичи.
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