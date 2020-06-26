Белорусы вывешивают национальные флаги в окнах 1 26.06.2020, 19:31

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фото: телеграм-канал «Баста»

Таким образом они принимают участие во Флешмобе солидарности.

В Беларуси прошел четвертый день Флешмоба солидарности.

Белорусы в разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Как сообщает телеграм-канал «Баста», в поддержку Флешмоба жители Минска вывесили бело-красно-белые флаги на окнах своих квартир.

На фото - минское Уручье, Барановичи.

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

фото: телеграм-канал «Баста»

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