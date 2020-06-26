Маленькие белорусы - звезды Флешмоба солидарности

Маленькие белорусы - звезды Флешмоба солидарности1
- 26.06.2020, 19:48
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Наши дети должны жить в свободной стране.
В Беларуси прошел четвертый день Флешмоба солидарности. Жители разных городов открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал видео с детьми, которые приняли участие во Флешмобе:
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