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Маленькие белорусы - звезды Флешмоба солидарности

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  • 26.06.2020, 19:48
  • 2,183
Маленькие белорусы - звезды Флешмоба солидарности

Наши дети должны жить в свободной стране.

В Беларуси прошел четвертый день Флешмоба солидарности. Жители разных городов открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал видео с детьми, которые приняли участие во Флешмобе:

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