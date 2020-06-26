Ученые нашли в Тихом океане новые виды гигантских животных 6 26.06.2020, 19:56

10,926

В научных кругах эти гиганты считаются самими загадочными обитателями океанских глубин.

Обнаруженные представители ксенофиофоров до последнего времени не были известны ученым. Эти одноклеточные считаются крупнейшими на Земле организмами своего вида. Некоторые из них достигают до 20 сантиметров. Морские гиганты такого внушительного размера были обнаружены на глубине примерно в 5 000 метров в 2018 году. Они обитают в Тихом океане на участке между гавайскими островами и Калифорнией, пишет lenta.ua.

Первым ксенофиофоров описал известный британский зоолог Генри Баумен Брэди еще в 1883 году. Науке известно около 60 видов этих одноклеточных. В клетках данных организмов много ядер, а пропитание они себе добывают, используя ложноножки. Они обладают экзоскелетом и прекрасно переносят радиацию. Ксенофиофоры накапливают в себе радиоактивные вещества и могут быть их источниками. Обитают организмы, как правило, на очень большой глубине, на дне Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

В недавней научной работе ученые описали 4 новых вида ксенофиофор. Один из них получил название Moanammina semicircularis. У него стеблевидная и веерообразная оболочка. В длину он достигает 7,6 сантиметров. Второй назвали Abyssalia foliformis, он напоминает по виду плоский лист. Третий - Abyssalia sphaerica - обладает практически идеальной сферой. Четвертый вид - Psammina tenuis - имеет тонкую форму, которая состоит из нескольких пластин. Ученые считают, что дно скрывает еще много разных видов ксенофиофор.