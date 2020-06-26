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Медики спасают белорусов по всей стране

  • 26.06.2020, 20:21
  • 4,028
Медики спасают белорусов по всей стране
фото: телеграм-канала «Баста»

В регионах Беларуси появились новые очаги коронавируса.

Скорые ежедневно как ездили, так и ездят. Читатели телеграм-канала «Баста» сообщают о новых очагах Сovid-19 в регионах Беларуси.

"Слуцк, Молодёжная 7. Общежитие сыродельного комбината. Коронавирус обнаружен у одного из жильцов", - сообщает подписчик.

"Скорые несколько раз приезжали на улицу Парковую, 170 в Пинске. Есть зараженные", - пишет житель города.

"Говорят, что эпидемия закончилась, а по городу скорые ежедневно как ездили, так и ездят", - сообщают из Жодино.

фото: телеграм-канала «Баста»
фото: телеграм-канала «Баста»
фото: телеграм-канала «Баста»

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