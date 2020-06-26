Выборы в США: Байден опережает Трампа по всей стране 18 26.06.2020, 20:32

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

У Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Ключевой кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в президентской гонке опережает своего соперника, президента Дональда Трампа, на общенациональном уровне с разницей в 13 процентов. Перед этим опросы в ключевых штатах также показали преимущество бывшего вице-президента над главой Белого дома, пишет zn.ua.

Так новый опрос от Kaiser Family Foundation показывает, что за Байдена готовы проголосовать 51%, когда за Трампа – 38%.

Такой рейтинг президента стал одним их самых низких за время его каденции. Социологи называют это признаком того, что Трамп сейчас явно проигрывает президентскую кампанию.

Байден значительно опережает Трампа среди небелых избирателей, а женщины и молодежь на пути к тому, что с еще большим преимуществом, чем Хиллари Клинтон, выбрать Байдена.

Но бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.

Напомним, что новый прогноз от The Economist дает Байдену 83% шансов на победу в коллегии выборщиков и 96% шансов на победу на всеобщих президентских выборах. Аналитики прогнозируют подавляющее преимущество Байдена над Трампом.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.

У Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Он первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на тех выборах.

Среднее лидерство Байдена над Трампом на национальном уровне в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.