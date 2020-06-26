«Громкое «Уходи!» звучало над всем центром»
- 26.06.2020, 20:36
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Минчанин прокатился по дворам Новогрудка с хитом «Уходи».
Читатель телеграм-канала «Баста» показал и рассказал, как сегодня прошел Флешмоб солидарности в Новогрудке.
"Опубликовал видео о флешмобе в нашей группе Ленинского района Минска, - пишет читатель. - Вчера присоединились несколько человек, кто-то колонки на окно выставил, кто-то стал колесить по району с включённой музыкой.
Ребята, я всеми вами горжусь, это очень вдохновляет.
Сегодня я приехал в город Новогрудок, первую столицу ВКЛ и в 19.00 начал свое движение прямо от замковой горы. Громкое "Уходи!" звучало над всем центром".
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