«Громкое «Уходи!» звучало над всем центром» 26.06.2020, 20:36

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Минчанин прокатился по дворам Новогрудка с хитом «Уходи».

Читатель телеграм-канала «Баста» показал и рассказал, как сегодня прошел Флешмоб солидарности в Новогрудке.

"Опубликовал видео о флешмобе в нашей группе Ленинского района Минска, - пишет читатель. - Вчера присоединились несколько человек, кто-то колонки на окно выставил, кто-то стал колесить по району с включённой музыкой.

Ребята, я всеми вами горжусь, это очень вдохновляет.

Сегодня я приехал в город Новогрудок, первую столицу ВКЛ и в 19.00 начал свое движение прямо от замковой горы. Громкое "Уходи!" звучало над всем центром".

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