Мария Бабарико: Спасибо огромное всем, кто поддерживает нашу семью в это время 9 26.06.2020, 20:44

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фото: babariko.vision

Дочь Виктора Бабарико обратилась к белорусам.

Мария Бабарико, дочь претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, которая находится в Австралии, записала видеообращени к белорусам.

Сайт babariko.vision опубликовал текст обращения:

«Огромное спасибо!»

Мария в начале обращения поделилась, что её переполняет чувство благодарности людям, которые не остались в стороне:

— Я была поражена количеством людей с активной гражданской позицией. Начиная от адвокатов, которые самоотверженно защищают моего папу и брата, моих близких. Мне было очень приятно познакомиться с ребятами из штаба. Вы знаете, вы все такие разные, такие классные и энергичные, светлые. Вы правда — олицетворение Беларуси. Спасибо всем, кто записался в инициативную группу. Вас так много! Я с такой гордостью следила за тем, с какой скоростью вы собирали такое количество подписей. Всем вам огромный поклон за это. Спасибо моим близким, которые в отсутствие папы и брата следят за нашими собаками, нашей кошкой Сонькой.

Нас окружает такое огромное количество добрых и чудесных людей. Спасибо всем, кто нашел время написать мне слова поддержки.

До глубины души трогает то, что вы готовы поддерживать моего папу до конца. То, что вы готовы его защищать. Я верю, правда, в то, что вы не дадите в обиду ни моего папу, ни моего брата, ни тех, кто несправедливо пострадал от событий, которые произошли.

Об уголовном деле

Дочь Виктора Бабарико также прокомментировала то, как ведётся уголовное дело в отношении её отца:

— Знаете, мне обидно то, что кто-то может считать своих людей настолько глупыми, чтобы думать о том, что они не смогут установить причинно-следственные связи. Мне непонятно, почему весь процесс проходит под каким-то покровом тайны. Адвокатам запрещают оглашать детали дела, в это же время в прессе совершаются голословные обвинения, и они идут по нарастающей. Начиналось это неуплатой налогов, потом переросло в криминальную организацию. Я с интересом буду смотреть, что будет дальше. Это сговор мира против Беларуси? Интергалактические заговоры?

Мария также выразила слова поддержки всем людям, которые находятся в подобной ситуации и не могут связаться со своими родными и близкими.

О решении отца

— У нас в семье все решения принимаются совместно, тем более решения такого масштаба. Впервые я поняла, насколько серьёзно папа об этом задумывается, в конце прошлого года, когда он спросил моё мнение об этом. Я ему тогда сказала, что для меня самое важное – это его безопасность. Он мне тогда сказал: «Понимаешь, Маша, я ведь знаю, что надо делать. И вот что я буду говорить своим внукам? Что я знал, что надо делать, и я побоялся?»

Меня очень радует, что вы в личных сообщениях благодарили моего папу и брата за невероятную смелость: они шли на этот шаг, прекрасно зная, что они теряют и на какие риски идут. И они всё равно на это пошли.

О новой Беларуси

— Я уверена, вы приложите все усилия, которые вы можете, для того, чтобы построить новую и процветающую Беларусь. Я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы в этом помочь. Спасибо огромное всем, кто не остается в стороне и поддерживает нашу семью в этом время.