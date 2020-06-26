Россия резко сдала позиции на нефтяном рынке Европы 26.06.2020, 20:57

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Экспорт Urals рухнул на 40%.

Россия продолжает сдавать позиции на нефтяном рынке Европы, следуя сделке ОПЕК+, требующей сократить добычу до 18-летнего минимума, пишет finanz.ru. В июле экспорт российской нефти через порты в европейской части страны составит лишь 2,28 млн тонн, или 540 тысяч баррелей в сутки - на 42% меньше, чем в июне.

Так мало нефти на ключевом, европейском рынке Россия не продавала с 2003 года. Продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи совпало с отменой карантина и восстановлением спроса на топливо, и в результате нефти на экспорт «практически нет», рассказал «Интерфаксу» один из нефтетрейдеров. Дефицит топлива к взлету биржевых цен на бензин до исторических максимумов, и делом занялась ФАС. Компании вынуждены резать поставки на внешние рынки, и некоторым с трудом удается исполнять даже минимальные контрактные обязательства, говорит трейдер. Место российской нефти в Европе занимают сорта из США, Норвегии и Западной Африки, рассказали Reuters представители НПЗ и торговых компаний. Обвальное сокращение поставок Urals привело к тому, что российский сорт стоит рекордно дорого относительно Brent - премия достигает 2,4 доллара за баррель.

По таким ценам брать Urals невыгодно, объясняет нефтетрейдер: переработка российской нефти на «сложных» НПЗ юга Европы приносит убытки, размер которых составляет превышает 3 доллара за каждый баррель. В Европу приходит американской нефти, «нефть (из Норвегии) Johan Sverdrup c поставкой в июле полностью распродана, а она - хорошая замена» российскому сорту, говорит трейдер. Другой источник Reuters, работающий на глобальную торговую компанию, сообщил, что НПЗ в Европе уже замещают Urals другими сортами, увеличивая переработку более легкого сырья из Западной Африки и США.

НПЗ в Греции и Испании меняют корзину сортов, переходя на более светлые, а французская Total, в прошлом крупный покупатель Urals, отказался от двух партий из программы июля на свои заводы и предлагает грузы на рынке, так как цена на сорт не обеспечивает приемлемую экономику. Заменить российскую нефть непросто: ее преимущество - в том, что можно купить сырье, которое поступит на завод в течение нескольких недель. У американских и африканских марок более длинные сроки поставки, что требует существенных изменений в системе логистики, говорит трейдер.

Падение экспорта Urals стало настолько резким, что ее российские нефтяники уже нарушают условия догосрочных контрактов с крупнейшими клиентами - нефтетрейдерами Glencore и Trafigura. Впрочем, до конфликта пока не дошло, говорят источники Reuters. «Никто не будет устраивать разборки из-за того, что недопоставили Urals - по такой (высокой цене), он особо не нужен», - поясняет один из них.