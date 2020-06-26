«Я гремел детскими кеглями друг о друга - непередаваемые ощущения!» 26.06.2020, 21:14

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Минчанин поделился впечатлениями от Флешмоба солидарности.

Несколько хороших советов по поводу Флешмоба солидарности от читателя телеграм-канала «Баста» из Минска.

- Сегодня очень жаркий день, и в прямом и в переносном смысле, - пишет читатель. - Во первых, очень жарко, во вторых, я гремел детскими кеглями друг о друга. Непередаваемые ощущения! Спасибо за идею, пойду писать всем, чтобы завтра было еще жарче. Вот вам мой первый совет: расскажите об этом всем-всем! Всему вашему списку контактов и соседям. Чтобы даже бабушки у входа в подъезд вас поддержали!

Буду греметь кеглями. Только, наверное, насыплю в них гречки, чтобы они были как маракасы. Совет второй: гремите кто чем может, главное, погромче!

El pueblo unido jamás será vencido, как говорят у нас в среде бунтарей".

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