Главный санитарный врач Минска: Не рекомендуем пить воду из-под крана 26.06.2020, 21:26

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Ситуация с качеством воды в столице нестабильна.

Санитарно-эпидемиологическая служба города Минска пока не может дать разрешение на питье водопроводной воды. Об этом заявила главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, пишет tut.by.

— Выявление нестандартных проб по такому показателю, как запах, свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. Поэтому на данный момент, исходя из результатов лабораторных исследований, мы не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов использовать воду из-под крана для питья, — пояснила специалист.

Врач рассказала, что мониторинг продолжается, сейчас исследуется больше 100 проб, результаты по ним будут известны к утру.

На совещании у председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака принято решение о том, что разрешение на использование питьевой воды для каждого объекта будет выдаваться индивидуально на основании результатов проб. В настоящее время их уже получают детские сады, лечебные учреждения, промышленные предприятия, сообщает официальный телеграм-канал Мингорисполкома.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, причина некачественной воды в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. Сегодня он отключен.

— Вероятнее всего, причина в водоводе № 3, на котором выполнялись ремонтные работы. Протяженность водовода порядка 23 км, работы выполнялись на участке порядка 100 метров. Сегодня этот водовод отключен. Причина устранена. Потребители получают воду из водоводов № 1 и № 2, надлежащего качества, — рассказал Александр Дорохович.