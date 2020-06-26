Ученые обнаружили теплый океан на Европе 26.06.2020, 21:34

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Фото: pixabay.com

В недрах спутника Юпитера скрывается вода.

Ученые утверждают, что в спутнике Юпитера под названием Европа может существовать жизнь, основанная на солнечном синтезе, а не на химических реакциях. Недавнее компьютерное моделирование показало все большую вероятность того, что океан спутника планеты содержит в себе жизнь, пишет lenta.ua.

Специалисты из НАСА предполагают, что в замерзшей части Европы, где поверхность всегда имеет температуру ниже минус 140°C, внутри океана присутствует тепло благодаря радиоактивному распаду. Океан Европы является самым перспективным местом для поиска другой жизни во Вселенной.

Goldschmidt-2020 – известная конференция деятелей науки, на которой недавно выдвинули предположение, что океанская вода насыщена хлоридом. Данный компонент обнаружили на поверхности Европы благодаря телескопу Хаббла. Вероятно, элемент оказался там после извержения гейзеров.

Следовательно, европейский океан содержит углекислый газ в высокой концентрации, а также кальций и сульфаты. Сейчас Европа носит звание самого подходящего варианта для наличия внеземного существования во всей Солнечной системе. НАСА работает над запуском на спутник Юпитера Europa Clipper – специального зонда, который позволит детально изучить обитаемость недр Европы.