Amnesty International потребовала немедленно освободить белорусских политзаключенных 26.06.2020, 21:41

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Правозащитная организация напомнила белорусским властям, что свобода слова - право, а не преступление.

Как пишет сайт eurasia.amnesty.org, комментируя сообщения, что по меньшей мере три видных белорусских блогера, Игорь Лосик, Сергей Петрухин и Сергей Спариш, были задержаны в четверг в рамках кампании репрессий перед президентскими «выборами» 9 августа, Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси, заявила:

«Белорусские власти проводят полномасштабную зачистку инакомыслящих, используя репрессивные законы для подавления критики в преддверии «выборов», на которых Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Кандидаты от оппозиции, их сторонники и независимые СМИ столкнулись с произвольными арестами, большими штрафами и тюремным заключением. Сейчас те, кто активно ведут социальные сети, также становятся мишенью преследований».

«Мы потрясены этими последними арестами. По крайней мере ещё два популярных блогера, Владимир Неронский и Владимир Цыганович, уже находятся под арестом и им предъявлено уголовное обвинение. Никто не должен быть наказан за использование Интернета для выражения мнения о правительстве и его политике. Власти должны помнить, что свобода слова — это право, а не преступление», — добавила она.

Amnesty International призывает немедленно и безоговорочно освободить всех блогеров и положить конец продолжающемуся подавлению свободы выражения мнений в Беларуси.

За последние 24 часа белорусские власти арестовали по сфабрикованным обвинениям Игоря Лосика, администратора популярного Telegram-канала «Беларусь головного мозга», Сергея Петрухина, администратора Telegram-каналов «Народный репортёр» и «Youtube-депутаты», и Сергея Спариша, члена учредительного комитета «Народная громада».

Другой блогер, Владимир Цыганович, который отбывает 15 суток административного ареста за участие в мирной демонстрации, также был обвинён в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Блогер Владимир Неронский также находится под стражей и ему предъявлено такое же обвинение, а также «публичное оскорбление представителя власти» (ст. 369 Уголовного кодекса).