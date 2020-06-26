«Скоро мы с Божьей помощью избавимся от лукавого и все у нас будет хорошо» 7 26.06.2020, 22:05

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иллюстрационное Фото

Жительница Лунинца рассказала, как каждый день принимает участие во Флешмобе солидарности.

Нам нужно повсеместно рассказывать об этой мирной возможности объединения всех людей нашей страны. Жительница Лунинца каждый день принимает участие во Флешмобе солидарности.

- Я верующая, - пишет она телеграм-каналу «Баста». И как бы кто не говорил, но я тоже устала от всего этого безобразия в стране. Считаю, что Господь не должен всё решать за нас, у нас есть свобода воли. И мы должны взять волю в кулак и наконец-то убрать козлищ из стада агнцев.

Я принимаю участие во Флешмобе от самого начала, с 23-го числа, и вот что я думаю: нам нужно повсеместно рассказывать об этой мирной возможности объединения всех людей нашей страны. Мне кажется, что тут интернета мало.

Со своей стороны, когда я встречаюсь со своими друзьями из нашего прихода, я зову их присоединяться, объясняя всю важность этого. И вы знаете, присоединяются, и уже даже думаем на воскресной службе выступить перед всеми, кто будет там и рассказать о том, что можно делать, чтобы улучшить нашу жизнь. Тем более это же такой пустяк, всего две минуты пошуметь.

Думаю, что скоро мы с Божьей помощью избавимся от лукавого и всё у нас будет хорошо.

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