Видеофакт: Велопробег солидарности в Пинске 3 26.06.2020, 22:30

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Жители города поддержали политзаключенных.

Жители Пинска устроили велопробег по центру города. Велопробег солидарности прошел под хит «Уходи» и громкие сигналы, сообщает телеграм-канал «Баста».

Таким образом жители города поддержали политзаключенных.

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