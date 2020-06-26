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Видеофакт: Велопробег солидарности в Пинске

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  • 26.06.2020, 22:30
  • 2,429
Видеофакт: Велопробег солидарности в Пинске

Жители города поддержали политзаключенных.

Жители Пинска устроили велопробег по центру города. Велопробег солидарности прошел под хит «Уходи» и громкие сигналы, сообщает телеграм-канал «Баста».

Таким образом жители города поддержали политзаключенных.

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