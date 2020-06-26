Видеофакт: Велопробег солидарности в Пинске

Видеофакт: Велопробег солидарности в Пинске3
- 26.06.2020, 22:30
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Жители города поддержали политзаключенных.
Жители Пинска устроили велопробег по центру города. Велопробег солидарности прошел под хит «Уходи» и громкие сигналы, сообщает телеграм-канал «Баста».
Таким образом жители города поддержали политзаключенных.
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