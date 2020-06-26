Минчанка: В магазинах нет воды, МЧС не привозит, это просто издевательство!5
- 26.06.2020, 22:39
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Жители улицы Люцинской в Минске остались без питьевой воды.
Жители улицы Люцинской в Минске просят о помощи.
- Нужна вода питьевая на улицу Люцинская, - говорит читательница телеграм-канала «Баста». - Хоть одну цистерну в день. Сегодня водоканал ответил, что места доставки согласованы с Мингорисполкомом. Нашу улицу даже не пытались в этот список внести. Не все успевают добежать до Налибокской, 40.
В магазинах нет воды. МЧС не привозит. Это просто издевательство над народом!
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