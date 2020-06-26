Белорусы отправили Лукашенко на пенсию 3 26.06.2020, 22:43

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Диктатора отослали жить в деревню.

Многие сегодня развлекались еще и тем, что звонили на различные радиостанции страны и поздравляли некоего Григория Александровича КаЛушенко то ли со скорым выходом на пенсию, то ли с переездом из столицы в деревню. Об этом пишет телеграм-канал «Баста».

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