Белорусы отправили Лукашенко на пенсию

Белорусы отправили Лукашенко на пенсию3
- 26.06.2020, 22:43
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Диктатора отослали жить в деревню.
Многие сегодня развлекались еще и тем, что звонили на различные радиостанции страны и поздравляли некоего Григория Александровича КаЛушенко то ли со скорым выходом на пенсию, то ли с переездом из столицы в деревню. Об этом пишет телеграм-канал «Баста».
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