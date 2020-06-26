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«Каждый вечер в 19.00 всей семьей включаем музыку на максимум и катаемся возле исполкома»

  • 26.06.2020, 22:57
  • 2,873
«Каждый вечер в 19.00 всей семьей включаем музыку на максимум и катаемся возле исполкома»
иллюстрационное Фото: yandex

Прохожие поддерживают: улыбаются и машут в ответ.

- Живём в агрогородке под Слуцком, - пишет читатель телеграм-канала «Баста». - Каждый вечер в 19.00 всей семьёй выезжаем в город, включаем музыку на максимум и катаемся по центральной улице, возле исполкома. Даже дети каждый вечер спрашивают: «Когда уже семь часов?» Многие прохожие улыбаются и машут в ответ.

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