Мингорисполком назвал вероятную причину плохой воды 24 27.06.2020, 8:02

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Фото: onliner.by

Действительно в этом ли дело?

Причиной плохой воды могли стать ремонтные работы на водоводе №3. Такую версию озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

«Вероятнее всего, причина в водоводе №3, на котором выполнялись ремонтные работы. Протяженность водовода порядка 23 км, работы выполнялись на участке протяженностью 100 м. Сегодня этот водовод отключен. Водоснабжение города происходит из водоводов №1 и №2, на которых никакие ремонтные работы не велись», — передает БелТА слова Дороховича.

Он добавил, что только за пятницу поступило более 400 обращений от потребителей преимущественно консультационного характера. Большинство было из Московского и Фрунзенского районов. «Мы выезжали, смотрели. Как правило, просто необходимо слить плохую воду, чтобы пошла качественная», — заявил Дорохович.

Также чиновник подчеркнул, что разрешение на использование воды в питьевых целях будут давать индивидуально по каждому дому, учреждению, предприятию.