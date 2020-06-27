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New York Times: Россия платила афганским боевикам за нападения на американцев

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  • 27.06.2020, 8:05
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New York Times: Россия платила афганским боевикам за нападения на американцев

Операцию проводило подразделение военной разведки РФ.

Газета The New York Times сообщила, что разведслужбы США пришли к выводу, что российская военная разведка предлагала афганским боевикам, связанным с Талибаном, награду за убийство американских военнослужащих, а также военнослужащих международной коалиции, передает «Голос Америки».

Газета опубликовала эту информацию со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией. По ее данным, на протяжении нескольких месяцев США знали, что награды в прошлом году предлагала структура военной разведки РФ, связанная с попытками убийств в Европе. Боевики, или вооруженные преступники связанные с ними, получили какие-то суммы.

Газета указывает. что президент Дональд Трамп был проинформирован об этом. Белый дом пока не предпринял ответных действий в отношении России.

В 2019 году в Афганистане погибли 20 американцев.


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