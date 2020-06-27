Белорусы прогоняли «таракана» даже на пляжах 2 27.06.2020, 8:13

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В четвертый день Флешмоба солидарности было по-настоящему жарко.

Вчера в Беларуси прошел четвертый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Надоевшего всем «таракана» прогоняли даже на пляжах.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!