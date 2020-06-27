Развеян миф об одном из массовых путей передачи коронавируса

Развеян миф об одном из массовых путей передачи коронавируса1
- 27.06.2020, 8:16
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Ученые провели специальные исследования.
Коронавирус не способен передаваться с помощью комаров. К таким выводам пришли ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS), пишет MedicalXpress.
В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранения, согласно которому кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Подчеркивается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых — способных распространять лихорадку Денге и другие болезни.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заражены почти 9,5 миллиона человек, 484 тысячи из которых скончались.