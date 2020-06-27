Леонид Заико: Лукашенко лучше самому уйти в отставку прямо сейчас 13 27.06.2020, 8:20

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Фото: tut.by

Это не случайно, что Кочанова раньше на «Водоканале» работала.

Минск охватил водный коллапс. Начиная с четверга, 24 июня, у минчан из кранов идет «отравленная» вода. Вначале ЧП произошло во Фрунзенском и Московском районах, а 25 июня география непригодной для питья воды расширилась на части Октябрьского и Центрального района. Проблемы с водой продолжались и в пятницу, 26 июня, а глава Мингорисполкома заявил, что не знает, в чем причина.

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал житель Минска, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Как ситуация с водой у вас, Леонид Федорович? Что вообще, по вашему мнению, произошло?

- У меня вообще никакой воды нет. Я своим знакомым отправил сообщения, что пью виски и коньяк. Много накопилось спиртного для дезинфекции, вот и моем руки виски. Пригодились также влажные салфетки.

Я всегда говорил, что у нас в государстве все занимаются не своим делом. В стране есть отличный инженер по водоснабжению и канализации – женщина, которая ныне возглавляет «совет республики», Наталья Кочанова. Она училась на инженера систем ЖКХ, потом была дежурным инженером по водоснабжению в Полоцке. Как только ее забрали из этой системы - с водой начались проблемы… Ушла служить Лукашенко - и не стало профессионалов на своих местах.

- В одних ли «кочановых» здесь проблема? Нет ли в этом чего-то более значимого, чем просто техногенная авария?

- Понимаете, с точки зрения, например, службы внешней разведки России, такие события, как оставшийся без воды крупный город, вполне возможны.

Потому что там специалистов по диверсионным операциям учат, как нарушить систему водоснабжения, как парализовать работу тех или иных инфраструктурных объектов на территории любой страны. Это специальные методы и задачи, которые легко сделать хорошо подготовленному человеку. Достаточно вбросить небольшое количество, скажем, духов Chanel №5 в минский водопровод - и все начнут бегать. Так что я не исключаю и этой версии.

- А как вы оцениваете последствия этого ЧП? В Минске в жаркие дни выстроились многотысячные очереди за водой. Люди в них нелицеприятно отзываются о власти…

- Тут я вижу грамотную логику событий.

В Минске были огромные очереди, люди подписывались в поддержку альтернативных кандидатов…

То есть, если составить логически грамотную конструкцию, то получается: люди стояли в очередях, власти это не нравилось. Власть совершенно глупо предприняла попытки, чтобы люди вообще не стояли в очередях на проспекте. Логично?

Они (не важно кто, важна логика событий) им ответили: хорошо, тогда люди в другую очередь выстроятся, еще похлеще. Они и появились, как кара для властей - в жару, с пустыми бидонами, за водой. Грамотно все.

- Почему для властей стало все больше появляться таких «черных лебедей», как водный коллапс в столице?

- Еще в году 2004-2005 мои знакомые из числа московских ученых, которые имели контакты в Кремле, говорили мне, что Лукашенко Путина уже достал.

Кадровые решения Кремля должны были раньше или позже произойти. Все, точка невозврата для Лукашенко пройдена. Он допустил слишком много «косяков».

Лукашенко, говоря языком Обамы, перешел красную черту. После этого против него начало действовать несколько мощных факторов. Обратите внимание: те, кто работал при Лукашенко, уехали в Россию. Это почти все генералы, это Урал Латыпов, это люди, которым он хотел доверять, это люди из спецслужб - начиная от Латыпова и до последних фигурантов его службы безопасности. Поэтому я думаю, что шел процесс накопления информации о действительном положении вещей. То есть о том, что Лукашенко может сделать в противовес Москве. Думаю, что в Кремле его уже посчитали человеком списанным. Он еще не хромая утка, но должен понимать, что ему лучше самому уйти в отставку прямо сейчас и не участвовать в выборах вообще.

Давайте обратимся к последнему визиту Лукашенко в Москву.

Я внимательно все это анализирую, потому что еще в СССР мне приходилось изучать работы специалистов по советологии и кремлелогии. Это была большая работа экспертов, которые вычисляли, кто стоит, скажем, возле Хрущева или Брежнева, какие фигуры, на каком расстоянии, на каких встречах.

Я очень внимательно смотрел видеозапись парада, все полтора часа, изучал жесты Лукашенко. По данным традиционных исследований этой аналитики, Лукашенко в совокупности – действительно списанный материал. Это понимают руководители других стран.

Он сам наивный при всей его так называемой «хитрости». Он думает, что его спасет какое-то чудо, которое спасало несколько раз. Например, атака на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, когда он задержал Ирину Хакамаду и Бориса Немцова, и что-то еще в других случаях, когда он «нарывался». А теперь я уверен, что его уже ничего не спасет. Мне интересен уже ситуационный анализ, когда Лукашенко политически не станет.

Его можно отправить жить в любимые Арабские Эмираты. Все бы скинулись ему на билет. Это все чувствует номенклатура. Я могу об этом говорить после внимательного изучения, как смотрит и как реагирует на его выступления ближний круг, начиная с премьера и вице-премьера.

Против него довольно грамотно все сделано. Один из выпускников МГИМО Валерий Цепкало идет на выборы как оппонент. Второй выпускник МГИМО Роман Головченко ныне – премьер-министр. Скажите, в какой стране кто-то прошел бы мимо этих фактов? А потом, кто сейчас президент Казахстана? Он тоже заканчивал МГИМО. МГИМО – это крупное учебное заведение, где разведка и контрразведка жили, обнявшись. Далеко ходить не надо. У профессионала всегда возникнут такие оценки.

- Как по вашему мнению будут развиваться события? Возможно ли, что этим летом или в этом году произойдет что-то беспрецедентное?

- Я уверен, что Лукашенко должен уйти. Нет воды в Минске - да, это не самый сильный фактор против него. Но есть и другие способы. А если подойти к этому более качественно, то он уйдет «по состоянию здоровья».

Ему сейчас должно быть 66 лет. Это достаточно сложный возраст. До 65 лет в Беларуси доживет всего лишь 48% мужчин. То есть, это точка отсчета. Довольно сложно пережить 65-66 лет с точки зрения здоровья и той нагрузки, которая есть и может быть. А когда человек все время паразитировал на своем здоровье, всегда говорил: «Ну что, побежим?» - такого рода вещи всегда опасны. Как только ты начинаешь бравировать своим здоровьем, то получишь по полной программе.

У него наблюдаются проблемы, судя даже по внешнему виду. Сейчас на него будет накатываться еще больший психологический прессинг.

В последнее время из него еще и заявления непродуманные выскакивали, когда он стал говорить офицерам и генералам о том, что армия «должна содействовать установлению порядка в стране». Это было колоссальным нарушением принципов любой военной доктрины. Армия, начиная с устава НАТО и их подходов, никогда во внутренних процессах не должна принимать участие. А тут он об этом сказал: мол, будут «помогать устанавливать порядок». Ну все, ребята. Это ошибка, которая будет стоить ему многого. Ни один офицер не будет выполнять какие-то приказы, которые будут направлены против населения Беларуси. Они это прекрасно понимают.

Вспомните, как была расформирована группа Альфа. Когда Борис Ельцин отдал приказ о захвате оппозиционного парламента, они не пошли без письменного приказа. В отместку их расформировали. Это все осталось в памяти офицеров и генералов.

Ситуация для Лукашенко начинает балансировать на грани.