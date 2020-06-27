Пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской нашелся в ЦИП на Окрестина 3 27.06.2020, 8:30

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Александр Кабанов

Против Александра Кабанова могло быть начато уголовное дело.

Пресс-секретарь инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской Александр Кабанов находится в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщает сайт ПЦ «Весна».

Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал 15-суточный арест в ИВС Ленинского района Бреста, а затем его перевели в Дрогичин.

26 июня правозащитникам «Весны» стало известно, что блогер находится в минском ЦИП на улице Окрестина. Брестский правозащитник «Весны» Владимир Величкин полагает, что он может быть фигурантом «дела Тихановского».

Накануне у родителей Кабанова в деревне Зубачи Березовского района прошел обыск. На вопрос родителей, куда переведут их сына, им ответили, что в Минск. По словам Владимира Величкина, обыск связан с делом Тихановского.

Ранее правозащитники сообщили, что по делу Тихановского проходят блогеры Владимир Неронский и Сергей Петрухин. Их подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих порядок, либо активном участии в них» (ст. 342 УК). Речь идет о событиях 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей из-за обвинения по аналогичной статье УК.

Правозащитники признали Сергея Петрухина и Владимира Неронского политзаключенными.