«Помыла пол – стянуло кожу на руках» 1 27.06.2020, 8:34

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В двух районах Минска до сих пор вода опасна для употребления.

Постепенно ситуация с водопроводной водой в Московском и Фрунзенском районах столицы исправляется: исчезает неприятный запах и остальные показатели приходят в норму. Но употреблять ее для питья или приготовления пищи пока не рекомендуется. А вот для бытовых потребностей она якобы пригодна, как заявляют официальные источники.

Об исчезновении неприятного запаха из крана жители Московского и Фрунзенского районов Минска сообщали еще вчера, отмечая, что вода имеет стойкий запах хлора. Гораздо меньшими выстроились очереди возле цистерн и источников. И все же большинство людей опасается употреблять воду из крана для питья, но потихоньку минчане пытаются вернуться к привычному использованию в бытовых целях – принятию душа и для уборки, сообщает «Белсат».

Аля Ракова, жительница Каменной Горки, попыталась сегодня помыть водопроводной водой пол после чего у нее стянуло и высушило кожу на руках.

«У меня проблемная кожа и действительно, в зависимости от качества воды, ее может сушить, она может шелушиться. Все эти двое суток я не рисковала и мылась водой из бутылей. Однако сегодня запаха практически не было из крана. Да сказали, что для технических потребностей водой пользоваться можно», — описывает ситуацию девушка.

«Я бы могла пенять на моющее средство, но я использовала жидкое мыло, которым пользуюсь всегда», – говорит Аля.

В Минздраве отметили, что мониторинг качества и безопасности питьевой воды продолжается круглосуточно. Только за последние сутки проведено более 200 проб воды. На части территорий Фрунзенского и Московского районов по результатам исследований качества воды в ночное время органолептические показатели, – вкус, запах и цвет, – уже соответствуют требованиям.

Но остаются жилые дома, включая Центральный район столицы, где существуют отклонения указателей запаха воды.

Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по следующим показателям:

«запах» – до 5 баллов при норме 2;

«окисляемость перманганатная – – 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3;

«нефтепродукты» – 0,051-0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг / дм3;

аммиак-0,051-0,053 мг/дм3 при нормативе не более 2,0 мг/дм3.

Также Минздрав подчеркивает, что при сокращении доли нестандартных проб все еще выявляются объекты, на которых вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим сочетаниям. Это в первую очередь свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды.

При этом на сайте унитарного предприятия «Минскводоканала» опубликована информация, согласно которой по результатам аккредитованной лаборатории предприятия вода в распределительной сети столицы соответствует санитарным правилам и нормам.

Пока же продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям после проведения очистных работ специалистами «Минскводоканала» в сотрудничестве с МЧС. О результатах Минздрав обещает сообщить дополнительно.

На самом же предприятии надеются, что в скором времени будут сняты запреты по потреблению водопроводной воды для питья. Сделать это можно будет после подтверждения ее качества Минским городским Центром гигиены.