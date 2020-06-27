Последние дни последнего европейского диктатора 7 27.06.2020, 8:54

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иллюстрационное Фото: tut.by

Обстановка в Беларуси напоминает армянские события и смену власти в 2018 году.

Меньше чем через два месяца в Беларуси пройдут президентские выборы. Впервые после 1994 года избирательная кампания вызывает интерес. В обществе появилась надежда, что по результатам тайного голосования у страны может появиться новый президент, пишет хорватское издание Advance (перевод - inosmi.ru).

За последние 25 лет в Беларуси поменялись времена и поколения. На протяжении многих лет режим постоянно балансировал, удовлетворяя минимальные основные потребности народа. Тектонические сдвиги в белорусском обществе объясняются стагнацией, деградацией и желаем перемен, и новые СМИ в этом белорусов поддерживают.

Из всех участников нынешней предвыборной гонки больше всего беспокойства у власти вызывает взлет бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего начальника Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Феноменом предвыборной гонки стали многокилометровые очереди во многих белорусских городах во время сбора подписей за супругу блогера Сергея Тихановского и других альтернативных кандидатов. Так граждане выражают свое недоверие нынешнему правителю.

Опросы, проведенные на популярных белорусских сайтах, принесли невероятные цифры: 57% — за Бабарико, а Лукашенко оказался только на четвертом месте с результатом от трех до семи процентов. После обнародования этих данных Министерство информации запретило любые опросы общественного мнения по поводу рейтинга правителя в интернете. По последней информации, Бабарико арестован. Столкнувшись с преследованием, он на самом деле превратился в национального лидера и головную боль для властей.

Пытаясь устранить соперников, Лукашенко не выбирает средства и методы. Возможный запрет на участие в выборах для двух главных кандидатов, Виктора Бабариков и Валерия Цепкало, автоматически лишит Лукашенко легитимности в глазах его собственного народа, а также заставит сомневаться в результатах выборов не только Запад, но и Россию.

В Беларуси царит убеждение, что Лукашенко остается у власти только благодаря Кремлю. Доля правды в этом есть. Поддержка ресурсами, которую белорусской экономике Россия оказывала на протяжении двух десятилетий, позволяла поддерживать определенный уровень жизни населения. В последние годы дотаций в белорусскую экономику становится все меньше, а слишком большая зависимость от единственного рынка подрывает основы «стабильности».

Кроме того, со временем Лукашенко утратил способность решать проблемы с Москвой, не раз продемонстрировав полное отсутствие взаимопонимания с ней. Этот факт не скрыть даже под дипломатической маской. В последнее время Лукашенко выглядит довольно напуганным. Его команду покинул премьер, тоже бывший банкир Сергей Румас, который, вероятно, не прошел испытание на верность. Некоторые независимые комментаторы публично напоминают Лукашенко о судьбе румынского коммунистического диктатора Николае Чаушеску.

Сейчас в Беларуси сложилась предреволюционная обстановка, которая может чем-то напомнить армянские события и смену власти в 2018 году. Все в руках исключительно белорусского народа.